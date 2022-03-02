Eşini çalıştığı okulda öldüren adam yakalanmamak için sokakta yatmış! "Sinirlendim bıçağı salladım"

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşında 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SOKAKTA YATMIŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında talimat üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Kuyar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Batı Adliyesi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Kuyar, saklanmasına kimsenin yardım etmediğini olay sonrasında mağazalardan kıyafet alarak yakalanana kadar sokakta yattığını söyledi.

'SİNİRLENDİM BIÇAĞI SALLADIM'

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısına ifade veren Kuyar, Gülsüm Kuyar'ın boşanmak istediğini bu nedenle tartışmaya başladıklarını söyledi. Eşinin çalıştığı okula giden Kuyar ifadesinde "Sinirlendim elime aldığım bıçağı karnına ve birçok yerine salladım" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Gülsüm Kuyar'ın şikayeti üzerine koruma tedbiri ve 6284 sayılı Kanun kapsamında güvenlik tedbiri uygulananan Mehmet Kuyar'a, tedbir kararının aile hakimliği tarafından onaylandığı ve kendisine bildirildiği kaydedildi. Gülsüm Kuyar'ın hem polise hem adliyeye yaptığı müracaatlarda, eşinin cebir ve şiddet uyguladığına dair bir beyanının olmadığı, geçimsizlik ve ekonomik sebeplerden dolayı evden gitmesinin gerektiğini talep etmesi üzerine Kuyar hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği aktarıldı. Kuyar ifade işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi