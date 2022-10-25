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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Eşini katledip silahı sur dibine attı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşini katledip silahı sur dibine attı
İstanbul Fatih'te yaşayan Emine Cin, çocuğun babası Levent Cin ile 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi. Emine Cin evden ayrılarak boşanma davası açınca Levent Cin, rahatsızlık vermeye, tehdit etmeye başladı. 34 yaşındaki kadın, bu süreçte 5 kez şikâyette bulundu. Temmuz ayında da 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Silah sesleriyle olay yerine intikal eden polis ekipleri, Emine Cin'i kanlar içinde buldu. Genç kadın, vücuduna isabet eden 7 kurşunla öldürülmüştü. Görgü tanığının ifadesi doğrultusunda Levent Cin, Gaziosmanpaşa'da operasyonla yakalandı. 16 suç kaydı olan katil zanlısı, suç aletini Silivrikapı'da sur dibine attığını söyledi. Polis tabancayı bularak el koydu.

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Eşini katledip silahı sur dibine attı
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