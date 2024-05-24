Eşini katletti ‘Şaka yapmak istemiştim’ dedi

İstanbul Pendik'te geçen yıl 24 Kasım'da misafirlikten dönen Yılmaz Laçin (31), eşi İpek Laçin'i (29) telefonla konuştuğu sırada silahla başından vurarak öldürmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianameye göre katil zanlısı Yılmaz Laçin ifadesinde, "Olay günü kuzenlerimi aldım. Gece eve döndüğümde eşim çocuk odasında telefonla oynuyordu. 'Gel salonda oturalım' dedim ancak o telefonla oynayacağını söyledi.Ben de şaka yapmak amacıyla silahı eşime doğrulttum. Silah ateş aldı, tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Amacım eşimi öldürmek değil, şaka yapmaktı" diyerek pişman olduğunu öne sürdü. İfadesi alınan Laçin çiftinin komşuları Kardelen A. ise, "Sürekli kavga ediyorlardı" dedi. Olay günü alkollü olduğu kaydedilen ve eşini tabancayla kasten öldürdüğü değerlendirilen Yılmaz Laçin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.