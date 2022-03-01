Eşini okulda öldüren cani koca yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar , şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

METRUK BİNADA SAKLANMIŞ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının Sincan'da metruk bir binada saklandığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenleyerek Mehmet Kuyar'ı yakaladı. Katil zanlısının yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmayarak kimse ile irtibata geçmediği öğrenildi.

EŞİNİ BOŞANMAK İSTİYOR DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin istemediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.