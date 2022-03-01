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Giriş Tarihi: 1.3.2022 08:53

Eşini okulda öldüren cani koca yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eşini okulda öldüren cani koca yakalandı

Ankara’da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından okul içerisinde yanında 11 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Ankara Cinayet Büro Amirliği, titiz çalışması sonucu katil zanlısı Mehmet Kuyar’ı saklandığı metruk binada yaladı.Katil zanlısı ilk ifadesinde, eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin ise  istememesi üzerine aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakladığını aktardı. Zanlının emniyeti işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar , şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yıllık eşi Mehmet Kuyar'dan boşanma kararı aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

METRUK BİNADA SAKLANMIŞ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısının Sincan'da metruk bir binada saklandığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenleyerek Mehmet Kuyar'ı yakaladı. Katil zanlısının yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmayarak kimse ile irtibata geçmediği öğrenildi.

EŞİNİ BOŞANMAK İSTİYOR DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin istemediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

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Eşini okulda öldüren cani koca yakalandı
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