Eşini öldüren kocanın kadın hâkim korkusu

Kocaeli Değirmendere'de 21 Temmuz 2022'de Yakup Göksu evde 2 çocuğunun annesi Birgül Göksu'nun (28) boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren Göksu'nun Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen Göksu, "Kadın cinayeti ile yargılanıyorum. Mahkeme heyetinin de 3 kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum. Ancak size güvenim tam. Eşim beni birden fazla kişiyle aldattı" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, kanuna ve hukuka uygun, vicdani kanaatlerine göre karar vermekle görevli olduklarını vurgulayarak, sanığa kendisini baskı altında hissetmemesi gerektiğini söyledi. Eşinin ölümünden dolayı üzgün olduğunu söyleyen Göksu, "Bu durumda ne kadar üzgün olsan da boşa. 2 kızımın gözünde annelerini öldürmüş kişiyim. Onların gözünde de cezamı çekiyorum. Dışarıda da eşini öldürmüş bir kişi olarak bu cezayı çekeceğim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. AA-DHA-İHA