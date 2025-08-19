Eşini öldürüp 9 ay banyoda sakladı

Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, polislere eski tip kimlik kartını ibraz etti. Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, yaptıkları parmak izi sorgusunda kadının gerçek kimliğinin Fatma Sungur olduğunu tespit etti.

PARMAK İZİ ELEVERDİ

Polis, yaptığı araştırmada şok bir gerçekle karşılaştı. Fatma Sungur'un 2007 yılında eşi Özgür Sungur'u (31) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada tabancayla öldürdükten sonra 9 ay boyunca evin banyosundaki küvete koyup, naylon poşetle sararak sakladığı belirlendi. Sungur'un 5 yıl önce cezaevinden kaçtığı, o günden bu yana sahte kimliklerle yaşadığı, Konya'da gece kulübünde çalıştığı ileri sürüldü. Hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve iftira suçlarından aranması ve toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sungur cezaevine teslim edildi.