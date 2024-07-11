Eşini ve kayınpederini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! Çok pişmanım eşimi çok seviyorum

Olay, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Serkan Zengin konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde çıkan tartışmada Serkan Zengin, eşi Meltem Zengin ile onu korumaya çalışan kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) bıçaklayarak öldürürken kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de bıçaklayarak yaraladı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serkan Zengin, tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık ve Doğanyiğit'in yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kütahya T Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Serkan Zengin, olay gecesi yaşananları anlatarak, "Konuşmak için kayınpederimin evine gittim. O sırada eşim bana tokat attı tekme attı. Sonrasında bıçağı buldum ve salladım. Kayınpederimin de sırtına saplandı. Kendimden geçtim isteyerek öldürme amacıyla yapmadım. Eğer planlayarak yapmış olsaydım silahım vardı onun beni aldattığına dair mesajları Şubat ayında yakaladım o zaman yapardım. Sonrasında onu affettim ve mesajların ekran fotoğraflarını da sildim."dedi.

Gözü önünde eşi ve kızı damadı tarafından öldürülen Emine Doğanyiğit ise mahkemede şunları söyledi: "Kızım Meltem, eşine 'Artık boşanalım dayanacak gücüm kalmadı" dedi. Sonrasında kolundan bıçağı çıkartarak direk Meltem'e saldırdı. Kızım 'Anne beni kurtar' diyerek kaçmaya çalıştı sonrasında yere yığıldı. Eşimde kızını korumak için üzerine kapandı sonrasında onu da sırtından bıçaklayarak öldürdü. Bana bıçakla saldırdı kolumdan yaralandım. Kızım her zaman eve gözü mor geliyordu. Benim bağırmamla komşular geldi. Eğer komşular yetişmeseydi beni de öldürecekti"

Mahkeme, Zengin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.