Eşini ve oğlunu öldürüp kendi canına kıydı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak görev yapan Şenol Şirin (41), önceki gece, aralarında sorunlar bulunduğu öğrenilen eşi Duygu Şirin (35) ile tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Şenol Şirin, eşini ve 5 yaşındaki oğlu Ali Emre'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.Sporda olduğu için evde olmayan 12 yaşındaki diğer oğlu kapıyı açamayınca olay yetkili mercilere bildirildi. Kapıyı çilingirle açarak eve giren polis, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.Duygu Şirin ile oğlu Ali Emre, yapılan otopsinin ardından dün Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Şenol Şirin ise Süleymanpaşa ilçesinde defnedildi.