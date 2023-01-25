Eşinin boğazından bıçaklayıp yaralayan koca, suç makinesi çıktı! Tutuklandı...





SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Gözaltına alınan Rıdvan Işık'ın daha önce 'kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' dahil, 6 suçtan kaydının olduğu, hakkında 3 kez aile içi şiddetle ilgili işlem yapıldığı belirlendi.



Ş.I.'ya talebi üzerine 30 gün süreyle önleyici ve koruyucu tedbir uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.