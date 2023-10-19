Eşiyle yakaladığı arkadaşını öldürdü

DÜZCE'DE yaşayan 35 yaşındaki Köksal K., eşiyle gizlice buluştuğunu gördüğü iş arkadaşı Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Köksal K., hareketlerinden şüphelendiği iş arkadaşı Yakup Yaman'ı takip etti. Köksal K., Yaman'ın kendi eşi ile buluşup Akınlar merasına gittiğini gördü. İddiaya göre eşi ve Yaman'ı uygunsuz vaziyette gören Köksal K., kavga ettiği Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçakladı. Köksal K. eşini de 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Yaman hayatını kaybederken, Köksal K.'nin eşi ise hastanede tedavi altına aldı. Köksal K. olaydan sonra gözaltına alındı.