Eski başkanın cinsel saldırı cezası onandı

Kırklareli'de CHP'li eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında görevdeyken 'rüşvet ve görevi kötüye' kullanmak suçundan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada görevinden alınmıştı. Kırklareli 2'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın sonucunda 5.5 yıl hapis cezası ile tutuklanan Sevinç, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Sevinç'in, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçundan sonra, belediye çalışanı 4 kadının kendilerini sürekli sarkıntılık yapması ve taciz etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından, Vize Adliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel saldırı ve taciz' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yerel mahkeme Sevinç hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle, cinsel saldırı, cinsel taciz' suçundan 2 yıl, 6 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sevinç'in karara itiraz etmesi sonucu dosya istinafa gitti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı incelemesinin ardından Sevinç'in itirazını esastan reddine karar verip hakkında verilen 2 yıl 6 ay 15 günlük hapis kararını onadı.