Haberler Yaşam Haberleri Eski başkanın cinsel saldırı cezası onandı
Giriş Tarihi: 25.1.2024

Eski başkanın cinsel saldırı cezası onandı

Rüşvet suçundan 5.5 yıl hapis cezası verilen eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç 4 kadın çalışana yönelik ‘cinsel saldırı’ suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza istinafta da onandı

ALİ CAN ZERAY
Eski başkanın cinsel saldırı cezası onandı
Kırklareli'de CHP'li eski Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında görevdeyken 'rüşvet ve görevi kötüye' kullanmak suçundan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada görevinden alınmıştı. Kırklareli 2'nci Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın sonucunda 5.5 yıl hapis cezası ile tutuklanan Sevinç, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Sevinç'in, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçundan sonra, belediye çalışanı 4 kadının kendilerini sürekli sarkıntılık yapması ve taciz etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından, Vize Adliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel saldırı ve taciz' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yerel mahkeme Sevinç hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle, cinsel saldırı, cinsel taciz' suçundan 2 yıl, 6 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sevinç'in karara itiraz etmesi sonucu dosya istinafa gitti. İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı incelemesinin ardından Sevinç'in itirazını esastan reddine karar verip hakkında verilen 2 yıl 6 ay 15 günlük hapis kararını onadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
SON DAKİKA | İran ile yeni sınır kapılarının açılması gündemde! Başkan Erdoğan: Çalışmalar sürüyor
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve İbrahim Reisi'den ortak toplantı: Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz mesajı
Son dakika: Fenerbahçe son nefeste 3 puanı aldı! Kanarya, deplasmanda Başakşehir’i tek golle yıktı…
İBB ulaşımı durdurdu
Test eden Alman hayran kalıyor
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Keşke trans olsalardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski başkanın cinsel saldırı cezası onandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA