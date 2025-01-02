Eski CEO ile kebapçı organize suç örgütü üyeliğinden tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ'nin eski CEO'su Burak Yakın ile ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da olduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlamaları yöneltildiği öğrenildi. 14 eyleme karışan 2'si cezaevinde, 5'i yurtdışında 51 ismin dosyada şüpheli olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.Emniyetteki ifadelerinin ardından 31 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesi alınan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ'nin eski CEO'su Burak Yakın ve ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da olduğu 19 kişi hakkında tutuklama, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan firari konumda olan 22 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.