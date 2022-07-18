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Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:11 Son Güncelleme: 18.7.2022 12:27

Eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen Anamur’dan KKTC’ye 3.kez yüzüyor

Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen ile 8 yüzme sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yüzmeye başladı. Tüzmen ve beraberindekiler, adaya ulaştıklarında Yavuz Çıkarma Plajı'nda Devlet erkanları tarafından karşılanacak.

KAMİL CÖMERTLER
Eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen Anamur’dan KKTC’ye 3.kez yüzüyor

Yüzücüler, KKTC'ye kulaç atmadan önce saat 10.30'da Anamur İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Beleadiye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet baş savcısı Meriç Dede katıldılar.

Törende konuşan eski Bakan Kürşat Tüzmen, 46 yıl önce KKTC'ye barış götüren Türkiye'nin yine KKTC'nin ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığına katkı koymayı amaçladığını belirterek, "Toplamda 8 kişi yüzeceğiz. Sırası gelen herkes birer saat yüzecek ve toplamda hava şartlarına göre 30 saatlik yüzme gerçekleşeceğiz. Mesafemiz 90 kilometre ama yön değiştirmeler, akıntılar yüzünden 120 kilometreye kadar yükselebilir" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki zenginliğini de değerlendiren Tüzmen, "Denizde bir petrol ve doğalgaz platformu şu anda yok ama emin olun ki ileride bu kaydı izleyen arkadaşlar şunu görecek, bizler yaklaşık 1.5 milyar varil petrol rezervlerinin ve 3 trilyon metreküp doğalgaz rezervlerinin üstünde yüzeceğiz. Bu korkunç bir zenginlik. Bu zenginlik Türkiye'ye 570 yıl yetebilecek bir zenginlik. Bizim gölümüz Akdeniz. Biz gölümüzde yüzecek ve karşımızda bizi bekleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi yaad edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kürşat Tüzmen ve beraberindeki 5 yüzücü iskeleden atlayarak KKTC'ye doğru kulaç atmaya başladı. Yüzücülere iki sahil güvenlik teknesi ve içerisinde sağlık ekibi bulunan bot eşlik edecek. Yüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.

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Eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen Anamur’dan KKTC’ye 3.kez yüzüyor
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