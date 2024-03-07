Eski eşini öldüren polis canına kıydı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 41 yaşındaki polis memuru Mustafa Yıldır yeniden bir araya gelmek istediği eski eşinden ret cevabı alınca önce onu öldürdü, ardından kendi canına kıydı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41) Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde yaşayan eski eşi Merve Gül Bayer (32) ile görüşerek yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Ancak bir yıl önce boşandığı eşi Merve Gül Bayer ret cevabı verince Mustafa Yıldır, tabancasıyla eski eşini vurduktan sonra kendi kafasına ateş ederek canına kıydı. Polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, eski eşi ise kaldırıldığı hastanede öldü.