Eski eşini ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi 154263 sokakta bulunan bir apartman dairesinde dün sabah yaşanan vahşette, 3 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Gezer'i ve kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşini başka erkeklerle görüştüğü gerekçesiyle öldürdüğünü ileri süren katil zanlısı Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan ve eski eşinin aynı zamanda akraba oldukları öğrenildi.

Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alındı. İlçede bulunan Seyid Harun Camiinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri Akyol Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Polis ekipleri cenazede güvenlik önlemi aldı.