Haberler Yaşam Haberleri Eski eşini ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:18 Son Güncelleme: 31.12.2023 13:24

Eski eşini ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Gezer (39) ve kızı Gözde Nur Doğan’ı (19) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne ve kızı ise gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Eski eşini ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi 154263 sokakta bulunan bir apartman dairesinde dün sabah yaşanan vahşette, 3 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Gezer'i ve kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan polis merkezine giderek teslim oldu.

Eşini başka erkeklerle görüştüğü gerekçesiyle öldürdüğünü ileri süren katil zanlısı Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir Doğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğan ve eski eşinin aynı zamanda akraba oldukları öğrenildi.

Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alındı. İlçede bulunan Seyid Harun Camiinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri Akyol Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Polis ekipleri cenazede güvenlik önlemi aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Her yönüyle Riyad krizi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
ABD'li WSJ İsrail'in Gazze'deki yıkımını 2. Dünya Savaşı'na benzetti
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşini ve kızını öldüren katil zanlısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA