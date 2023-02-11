Haberler Yaşam Haberleri Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'ndan iyi haber
Giriş Tarihi: 11.2.2023 10:23 Son Güncelleme: 11.2.2023 11:25

Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'ndan iyi haber

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Hatay'da enkaz altında kalan eşi eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu ve eşinin ev arkadaşı Gökhan Kağıtçıoğlu'nun peşpeşe enkazdan çıkarıldığını duyurdu. Bu acı felakette kendi mucizelerini yaşadıklarını dile getiren Ekşioğlu, "Şimdi dualarımız Taner Savut, Christian Aysu ve onlarla aynı kaderi paylaşan tüm vatandaşlarımızla." dedi.

Dilan KAYA Dilan KAYA
Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu’ndan iyi haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatayspor'da Volkan Demirel'in teknik ekibinde görev yapan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu da enkaz altında kaldı. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, eşi Ekrem Ekşioğlu'nun enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadıkları mucizeyi duyuran Ekşioğlu, "Bu acı felakette biz de kendi mucizemizi yaşadık. Eşim ve ev arkadaşı Gökhan Kağıtçıoğlu, Hatay'da yakalandıkları depremde evlerinden peş peşe enkazdan çıktılar. Onlardan sonra diğer ekip arkadaşları, futbolculardan da güzel haberleri aldık. Aklımız ve dualarımız, güzel haberlerini beklediğimiz Taner Savut ve Christian Atsu'da. Onlarla aynı kaderi paylaşan bütün vatandaşlarımız için dualarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Volkan ve Zeynep Demirel'e de destekleri için teşekkür eden Ekşioğlu şöyle devam etti: "Ben uzaktayken sesleriyle, gönülleriyle destek olan ve güven veren sevgili Volkan ve Zeynep Demirel'e ise ayrıca içten teşekkürler. Telefonla arayan, soran, destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Olayı duyar duymaz bizimle aynı uçakla Türkiye'ye gelen Macar kurtarma ekibinden aldığımız her güzel haber ise umutlarımızı yeşertiyor, acımızı bir nebze olsun azaltıyor. Güzel ülkemiz bu zor zamanların da üstesinden gelecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti! Cenaze programı belli oldu
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Rönesans rezidansın müteahhidini savundu: İdealist bir insandır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıl?
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği
AFAD gönüllüsü deprem bölgesinde anlattı: 10 tane Hatay'a yetecek malzeme var | SABAH.com.tr deprem bölgesinde
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu'ndan iyi haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA