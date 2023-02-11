Eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu’ndan iyi haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatayspor'da Volkan Demirel'in teknik ekibinde görev yapan eski futbolcu Ekrem Ekşioğlu da enkaz altında kaldı. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, eşi Ekrem Ekşioğlu'nun enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadıkları mucizeyi duyuran Ekşioğlu, "Bu acı felakette biz de kendi mucizemizi yaşadık. Eşim ve ev arkadaşı Gökhan Kağıtçıoğlu, Hatay'da yakalandıkları depremde evlerinden peş peşe enkazdan çıktılar. Onlardan sonra diğer ekip arkadaşları, futbolculardan da güzel haberleri aldık. Aklımız ve dualarımız, güzel haberlerini beklediğimiz Taner Savut ve Christian Atsu'da. Onlarla aynı kaderi paylaşan bütün vatandaşlarımız için dualarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Volkan ve Zeynep Demirel'e de destekleri için teşekkür eden Ekşioğlu şöyle devam etti: "Ben uzaktayken sesleriyle, gönülleriyle destek olan ve güven veren sevgili Volkan ve Zeynep Demirel'e ise ayrıca içten teşekkürler. Telefonla arayan, soran, destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Olayı duyar duymaz bizimle aynı uçakla Türkiye'ye gelen Macar kurtarma ekibinden aldığımız her güzel haber ise umutlarımızı yeşertiyor, acımızı bir nebze olsun azaltıyor. Güzel ülkemiz bu zor zamanların da üstesinden gelecektir."