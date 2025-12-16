Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy’a taciz iddiası! "Görüyorum ki yalnız değilim"

UYUŞTURUCU BÖYLE TEMİN EDİLMİŞ

Tanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekmiş, İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten "uyuşturucu içererek geldiklerini" özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtmişti. Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söylemişti.