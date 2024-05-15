Eski hükümlüler turizmle topluma kazandırılacak

Mardin'in dinler ve diller diyarı Midyat ilçesinde, son yıllarda büyük bir yükselme gösteren turizm sektörü ile ilgili hem yeni işyerlerinin açılması hem de sektörde yeni personel istihdamının yapılması için çalışmalar devam ediyor.Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Midyat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, eski hükümlülere yönelik "Hasankeyf Gezisi" gerçekleştirildi. Eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla turizm sektöründe faaliyet gösterecek bir işte çalışmalarını hedefleyen proje çerçevesinde düzenlenen gezide, feribot Ilısu Barajı üstünde yer alan kaya içine oyulmuş ve geçmişte insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılan mağara evleri ile Hasankeyf Kalesi ören yerini dolaştı.