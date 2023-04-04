Haberler Yaşam Haberleri Eski ilçe merkezi su altında kaldı
Giriş Tarihi: 5.4.2023

Eski ilçe merkezi su altında kaldı

Eski ilçe merkezi su altında kaldı
Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor. Baraj havzasında depolanan su miktarı dün itibarıyla 183 milyon metreküpe, su seviyesi 502 kotuna, su yüksekliği de 100 metreye ulaştı. Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
Vatandaş, FOX TV'nin algı operasyonunu böyle ifşa etti: Ön konuşma yaptırıp devleti karalama provokasyonu yapıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Trump hakim karşısında: Suçlamalara ne tepki verdi? İşte dünyanın konuştuğu gelişmeler...
Son dakika haberleri: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü, Fırtına'yı turnuvanın dışına itti...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Kadın ve Erkek İçin Nasıldır?
Eski HDP milletvekili Altan Tan: HDP'li belediyelerde kaç yüz milyon dolarlık rant var
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu: Türkiye ulaşımda dünyaya yön veriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski ilçe merkezi su altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA