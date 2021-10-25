Eski koca dehşeti bitmiyor! "Hamileyken sokak ortasında dövüldüm"

Gaziantep'de yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çalışkan, eski eşi Mustafa O.(36) ile 2015 yılında aynı iş yerinde çalışırken tanıştı. Aynı yıl içinde dünyaevine giren çift arasında kısa sürede anlaşmazlıklar baş gösterdi. Çalışkan'ın iddiasına göre uyuşturucu bağımlısı olan Mustafa O. kumar batağına düştü, çift önce arabasını sonra evini kaybetti. Maddi kayıpların ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan koca, defalarca kez iki çocuğunun annesine dehşeti yaşattı. Eşinden gördüğü şiddet yüzünden boşanmaya karar veren Çalışkan, Aralık 2020'de Mustafa O. ile yollarını ayırdı ancak talihsiz kadın, boşanmalarına rağmen eski eşinin saldırılarından kurtulamadı.

ÖNÜMÜ KESİP TEHDİT ETTİ

Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığı 5 yıllık eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli M. O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, eski eşinin canına kastettiğini söyledi. Mustafa O.'nun aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarını yüzüne fırlatıldığını öne süren Çalışkan,;"25 Aralık 2020'de boşandım, yaklaşık 1 yıl olacak. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddetleri hiçbir şekilde bitmedi. Mesajlarla, yolumu kesmek ve zorla arabama binmek şeklinde rahatsızlıklara devam ediyor. Dün çocuklarımı almak için okula gittim. O anda onu orada gördüm. Aracıma bindim, kapısını kilitledim, zorla açmaya çalıştı. Buna müsaade etmeyip yoluma devam ettim. Arkasından aracıyla beni takip edip ışıklarda durduğum sırada yakaladı. İnip aracımı tekmelemeye başladı. Otomobile ciddi şekilde zarar verdi" dedi.