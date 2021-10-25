Eski koca dehşeti bitmiyor! "Hamileyken sokak ortasında dövüldüm"

Gaziantep'de yaşayan 27 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çalışkan, eski eşi Mustafa O.(36) ile 2015 yılında aynı iş yerinde çalışırken tanıştı. Aynı yıl içinde dünyaevine giren çift arasında kısa sürede anlaşmazlıklar baş gösterdi. Çalışkan'ın iddiasına göre uyuşturucu bağımlısı olan Mustafa O. kumar batağına düştü, çift önce arabasını sonra evini kaybetti. Maddi kayıpların ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan koca, defalarca kez iki çocuğunun annesine dehşeti yaşattı. Eşinden gördüğü şiddet yüzünden boşanmaya karar veren Çalışkan, Aralık 2020'de Mustafa O. ile yollarını ayırdı ancak talihsiz kadın, boşanmalarına rağmen eski eşinin saldırılarından kurtulamadı.
ÖNÜMÜ KESİP TEHDİT ETTİ
Fatma Çalışkan, yaklaşık bir yıl önce boşandığı 5 yıllık eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini söyledi. Dışarı da sürekli M. O. tarafından yolunun kesildiğini belirten Çalışkan, eski eşinin canına kastettiğini söyledi. Mustafa O.'nun aracını tekmeleyip camlarını kırdıktan sonra parçalarını yüzüne fırlatıldığını öne süren Çalışkan,;"25 Aralık 2020'de boşandım, yaklaşık 1 yıl olacak. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddetleri hiçbir şekilde bitmedi. Mesajlarla, yolumu kesmek ve zorla arabama binmek şeklinde rahatsızlıklara devam ediyor. Dün çocuklarımı almak için okula gittim. O anda onu orada gördüm. Aracıma bindim, kapısını kilitledim, zorla açmaya çalıştı. Buna müsaade etmeyip yoluma devam ettim. Arkasından aracıyla beni takip edip ışıklarda durduğum sırada yakaladı. İnip aracımı tekmelemeye başladı. Otomobile ciddi şekilde zarar verdi" dedi.
"HEMEN KADES'E BASTIM"
Aynı şekilde canımıza kastetti. Camı kırdı kırık cam parçalarını üzerimize fırlattı diyen Çalışkan; "Hemen KADES uygulamasına bastım. O sırada yolda 3 sivil jandarma varmış onlar araya girdi. Birkaç dakika sonra da polisler geldi karakola götürdü. "
HAMİLEYKEN DARP ETTİ İDDİASI
Fatma Çalışkan: İlk çocuğuma 3 aylık gebeydim. Açık öğretim sınavım vardı, arabada beni sınava götürüyordu. Trafikte bir otobüs şoförüyle tartışmaya başladı, arabadan inip kavgaya tutuştu. Ben de inip kavgayı ayırmak isterken karnımdaki çocuğu dinlemeden onca insan içerisinde beni dövmeye başladı. Ne hakla o kadar insan içinde dışarı çıktım diyerek dövdü. Sınava girdiğimde iki yanağımda da beş parmağının izi vardı.
"YAPARSIN AŞKIM DEMEDİM" DİYE DÖVERDİ
Eski eşinin kumar batağına da bulaştığını belirten Çalışkan "Önce arabamızı sonra da evimizi ve bütün mal varlıklarımızı kumar da kaybettik. Her şeyimiz gitti. Kumar oynarken beni de zorla yanında tutuyordu, onu "Yaparsın aşkım" diye motive etmediğim için sürekli döverdi. Son olarak ilk çocuğumuza takılan bütün hayırlı olsun altınlarını dahi kumarda kaybetti" dedi.
GÖZLÜK KUTUSUNDA UYUŞTURUCU BULDU
Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Çalışkan "Uyuşturucu kullandığını evlendikten sonra öğrendim. Bir gün evi temizlerken, gözlük kutusunun içine gizlenmiş halde bir ot buldum. Ne olduğunu ilk başta anlamadım, çevremdekilere sorun öğrendim. Esrar kullanıyormuş. Evliliğimiz boyunca da sürekli kullanıp beni dövüyordu ama sesimi çıkaramıyordum korktuğum için" ifadelerini kullandı.
İLK DEĞİLDİ AMA SON OLSUN
Yaşadığı şiddetin ilk olmadığını belirten talihsiz kadın, sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştığı. "İlk değildi" dediği eski koca şiddetinin son bulması için Yardım çığlığı atan Çalışkan "Onun saldırılarından sadece ben değil, iki çocuğumuz da etkileniyor. Bu artık son bulsun, sesimi duyun" dedi.