Haberler Yaşam Haberleri Eski kocasını öldüren yazarın kızı konuştu: Annem bana ‘Psikolojim bozuk’ dedi
Giriş Tarihi: 12.10.2023

Eski kocasını öldüren yazarın kızı konuştu: Annem bana ‘Psikolojim bozuk’ dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Eski kocasını öldüren yazarın kızı konuştu: Annem bana ‘Psikolojim bozuk’ dedi
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demir'in kızının savcılık ifadesi ortaya çıktı. 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu bulunan Funda Demir (47) ve Mustafa Çapar (49) çifti 22 yıllık evliliklerini 2 yıl önce noktalamıştı. Demir, konuşmak için evine gelen Çapar'ı yaşanan tartışma sonrasında boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Demir "Bu bir şeref meselesi" demişti. Çiftin 19 yaşındaki kızları E.Ç., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, babasının öldüğünü kardeşi M.Ç.'nin kendisini aramasıyla öğrendiğini belirtti. Olay günü annesiyle birlikte alışveriş merkezine gidip önce telefon aldıklarını, ardından kahve içtiklerini aktaran E.Ç., annesinin kendisine sık sık babasını sorduğunu, psikolojisinin iyi olmadığını ve terapiye başlamayı düşündüğünü söylediğini anlattı. E.Ç, anne ve babasının daha önce kavga etmediklerini, babasının annesine ait evin kirası ve masraflarını ödediğini, kendisine de sık sık annesiyle görüşmesini tavsiye ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında site yöneticisi ve güvenlik görevlisi de ifade verdi. Yönetici, ikili arasında herhangi bir sorun olmadığını, Demir'in kendisine başka bir eve taşınmak için emlakçı bulmasını istediğini ifade etti. Savcılığın soruşturması sürüyor.

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Eski kocasını öldüren yazarın kızı konuştu: Annem bana ‘Psikolojim bozuk’ dedi
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