Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i kezzap dökerek yakmıştı: O caninin cezası belli oldu!

Saldırgan 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdığı Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kezzap atarak yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Küçüktekin defalarca ameliyat oldu. Sabit Türk ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.