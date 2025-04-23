Eski nişanlısı Merve Küçüktekin’i kezzap dökerek yakmıştı: O caninin cezası belli oldu!

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesine bağlı Bakkalbaşı Mahallesinde meydana geldi. Merve Küçüktekin, olaydan 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk'ün kezzaplı saldırısına uğradı.
Saldırgan 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdığı Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kezzap atarak yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Küçüktekin defalarca ameliyat oldu. Sabit Türk ise yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 YIL HAPİS CEZASI AZ BULUNDU
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sabit Türk, cezasında hiçbir indirim yapılmadan 15 yıl hapse çarptırıldı. Tarafların itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi. Kararı inceleyen mahkeme, eksik ceza tayini gerekçesiyle kararı bozdu.
16,5 YIL HAPİS CEZASI
Kararın bozulması üzerine dosya yeniden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Görülen son duruşmaya tutuklu Sabit Türk, Merve Küçüktekin ile taraf avukatları katıldı. Sabit Türk savunmasında beraatini istediğini söyledi.
Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti bir önceki kararına göre cezada artırıma giderek Sabit Türk'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Türk'ün cezasında hiçbir indirim uygulamayıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.