Eski nişanlısını sokak ortasında katletmişti! GBT sırasında polise silah çekti, boğuşmada hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Metrobüs durağı çıkışında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Denetim yapan ekipler Gökhan Y. (36) isimli şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şüpheli şahıs abisi Y.Y. (39)'ye ait olan kimliği polislere gösterdi. Ancak ekipler kimliğin farklı kişiye ait olduğunu anlayınca kaçmaya hamle yaptı.

POLİS YARALANDI KENDİ ÖLDÜ

Polis ekipleri bir hamleyle etkisiz hale getirmeye çalışırken şüpheli belindeki silahı çıkarmak istedi. Polisle şüpheli arasında yaşanan boğuşma sırasında polis memuru E.B. ve şüpheli Gökhan Y. yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken şüpheli Gökhan Y. hayatını kaybetti.

BAHAR'IN KATİLİ ÇIKTI

Ekipler yaptıkları sorgulamada Gökhan Y.'nin geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de eski nişanlısı Bahar Kaban'ı sokak ortasında öldüren kişi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.