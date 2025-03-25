Eski sevgilisini alışveriş merkezinde darp etmişti: O şüpheli hakim karşısında!

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KONUŞMA YOLUYLA YAPIYORDU"

Duruşmada ilk olarak söz alan sanık B.A., iddiaları reddederek, Nazlı'nın dolandırıcı olduğunu ve kendisinden para almaya çalıştığını ileri sürdü. B.A. ifadesinde, "Müşteki sanık Nazlı ile 2021 yılından itibaren gönül ilişkim vardı. Kendisinden ayrılacağımı söyleyince, sanık hem mesaj yoluyla hem de fiziki olarak şahsımdan sürekli para istedi. Bunu yaparken de aile bireylerimin fotoğraflarını uygunsuz fotoğraflarla birleştirerek üçüncü kişilerle konuşma yoluyla yapıyordu. Olay günü AVM'deki arkadaşım E.'nin iş yerini ziyaret ederken gördüm. Onun da duyacağı şekilde kendisinin sürekli para istediğini, dolandırıcı olduğunu ve tehdit ederek para istediğini arkadaşıma söyledim. Söylediklerimi duydu. Daha sonra masadaki tabak ve bardakları bana fırlatarak bana zarar verdi. AVM dışına çıkarken üstümün başımın kan olduğunu gördüm. Daha sonra üstümü temizlemek için tekrar AVM'ye girdim. Bu esnada sanık Nazlı ile tekrar karşılaştım. Kendisini sadece ittim. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Arabamda herhangi bir silah yoktur. Ona saldırmadım, darbetmedim. Yaralanması olmuş ise bana saldırırken olmuştur. Ayrıca sanıktan şikayetçiyim" dedi.