Eski sevgilisini öldürdü milli yüzücüyü yaraladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Elvin Özütaştan (42), iddiaya göre bir süre önce İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru erkek arkadaşı A.E.Ö.'den ayrılarak, eski milli yüzücü olan Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile arkadaş oldu. Özütaştan ve yeni erkek arkadaşı, önceki akşam Konak'ta yürüdükleri sırada, A.E.Ö. ile karşılaştı.Kıskançlık krizine giren polis memuru, ikiliyle tartıştıktan sonra beylik tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özütaştan kurtarılamadı. Sol omzuna 3, sağ omzuna 2, beli ve sırtına da birer kurşun olmak üzere toplam 7 kurşunla ağır yaralanan Berberoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın ardından kaçan A.E.Ö. ise Güzelbahçe'deki evine giderek yaşamına son verdi.Elvin Özütaştan'ın cenazesinin bugün Dikili ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.