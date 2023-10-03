Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgilisini öldürdü milli yüzücüyü yaraladı
Giriş Tarihi: 4.10.2023

Eski sevgilisini öldürdü milli yüzücüyü yaraladı

İzmir’de polis memuru, yolda karşılaştığı öğretim görevlisi eski sevgilisini öldürdü, yanındaki eski milli yüzücü erkek arkadaşnı ı ağır yaraladı. Daha sonra da evine giderek yaşamına son verdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eski sevgilisini öldürdü milli yüzücüyü yaraladı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Elvin Özütaştan (42), iddiaya göre bir süre önce İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru erkek arkadaşı A.E.Ö.'den ayrılarak, eski milli yüzücü olan Fehmi Kaan Berberoğlu (46) ile arkadaş oldu. Özütaştan ve yeni erkek arkadaşı, önceki akşam Konak'ta yürüdükleri sırada, A.E.Ö. ile karşılaştı.



Kıskançlık krizine giren polis memuru, ikiliyle tartıştıktan sonra beylik tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özütaştan kurtarılamadı. Sol omzuna 3, sağ omzuna 2, beli ve sırtına da birer kurşun olmak üzere toplam 7 kurşunla ağır yaralanan Berberoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan A.E.Ö. ise Güzelbahçe'deki evine giderek yaşamına son verdi.
Elvin Özütaştan'ın cenazesinin bugün Dikili ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan ifadesinde böyle çark etti...
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımı! Türkiye'yi hedef aldı
CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik'in 'eşcinsel dostu' bar işlettiği ortaya çıktı
AK Partili eski vekil Tahir Öztürk vefat etti
Almanya ikinci mucize peşinde
Son dakika | MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 16 hedef imha edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan yaralı polis ile görüştü: “Ahınız yerde kalmadı, bedelini ağır ödediler”
Trump'tan başsavcıya hakaretler: Beceriksiz, meczup, canavar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgilisini öldürdü milli yüzücüyü yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA