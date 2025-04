Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

TBMM eski Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu Can Işıklar (28) tarafından kaza sonucu tabancayla vurularak öldürüldü. İddiaya göre, alkollü araç kullanırken kaza yapan Can Işıklar, ardından İzmir Foça'daki evlerine geldi. Bu sırada Gülay Işıklar'la tartışan Can Işıklar, masa üzerindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında silah ateş aldı. Kurşun anne Gülay Işıklar'a isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Can Işıklar, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can Işıklar'ın Kıbrıs'taki Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olduğu öğrenildi. 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa Milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, Diyarbakır Milletvekili olarak seçildiği süreçte de TBMM Başkanvekilliği yapmıştı. Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde de bulunmuştu.