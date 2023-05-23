Eskişehir’de çirkin saldırı! Depremzedelerin astığı Türk bayrağını parçaladılar: Gözyaşlarına boğuldu

"BENİ PARÇALA AMA BAYRAĞIMI PARÇALAYAMAZSIN"

Aydoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 yıldır engellilere ettiğim yardımlarla ben Türkiye'de tanınan 'Dede torun'dan Halit Aydoğan. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bayrağımı kuzularım açıyor. Depremzede kardeşlerim bayrağı açıyor. Balkona çıkıp yırtıyorlar. Bu depremzede kardeşlerimize yapılan çirkin harekettir. Benim bayrağım yırtılamaz, benim bayrağıma el sürülemez. Bu bayrak o kadar mukaddes ki beni parçala ama bayrağımı parçalayamazsın.