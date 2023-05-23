Eskişehir’de çirkin saldırı! Depremzedelerin astığı Türk bayrağını parçaladılar: Gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. "Asrın felaketi"nin ardından Malatya'dan Eskişehir'e gelen depremzedelere evini açan Halit Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Halit dedenin birinci kattaki evinin balkonuna astığı 2 Türk bayrağından biri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yırtılıp, konutunun camlarına yumurta atıldı. Gördükleri çirkin olay karşısında ne yapacağını şaşıran depremzede vatandaşların seslerine Halit dede koştu.
"BENİ PARÇALA AMA BAYRAĞIMI PARÇALAYAMAZSIN"
Aydoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"15 yıldır engellilere ettiğim yardımlarla ben Türkiye'de tanınan 'Dede torun'dan Halit Aydoğan. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bayrağımı kuzularım açıyor. Depremzede kardeşlerim bayrağı açıyor. Balkona çıkıp yırtıyorlar. Bu depremzede kardeşlerimize yapılan çirkin harekettir. Benim bayrağım yırtılamaz, benim bayrağıma el sürülemez. Bu bayrak o kadar mukaddes ki beni parçala ama bayrağımı parçalayamazsın.