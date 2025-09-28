Eskişehir’de sokak ortasında vahşet: 60 yaşındaki adamı katletti! Keresteyle vura vura...

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Dogruk, yolda yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen A.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. elindeki keresteyle Dogruk'u darbederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.