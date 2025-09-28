Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de sokak ortasında vahşet: 60 yaşındaki adamı katletti! Keresteyle vura vura...
Giriş Tarihi: 28.9.2025 16:12 Son Güncelleme: 28.9.2025 16:13

Eskişehir’de 60 yaşındaki adam yolda karşılaştığı husumetlisi A.K. (47) tarafından keresteyle dövüldü. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Dogruk, hayatını kaybetti. O vahşet ise kameralara anbean yansıdı.

DHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Dogruk, yolda yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen A.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K. elindeki keresteyle Dogruk'u darbederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Dogruk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

O VAHŞET KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan kovalama ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogrul'un darbedilme anları yer aldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede kavgada kullanılan 2 kereste parçası bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

