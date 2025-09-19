Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de tefeci operasyonu: Hayvan ticareti adı altında tefecilik yapmışlar!
Giriş Tarihi: 19.9.2025 15:24 Son Güncelleme: 19.9.2025 15:25

Eskişehir'de hayvan ticareti adı altında vatandaşları senetle borçlandıran tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik ve senet yağması" soruşturması kapsamında çalışma yapıldı.

"Hayvan ticareti" adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve baskı ya da tehditle senet imzalatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen ve 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

