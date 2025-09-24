Eskişehir’de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü





YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ AMA KİLER KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince ilk olarak, tedbir amacıyla apartman sakinleri tahliye edildi. Apartman sakinlerinin komşuları da sokağa dökülerek yangını film gibi seyretti. Ekiplerin müdahelesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Çok sayıda eşyanın bulunduğu kiler ise adeta küle döndü. Bazı vatandaşların kilerden bulunan sağlam eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.



Maddi hasarla atlatılan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.