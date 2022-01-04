Eskişehir’deki cinayette kan donduran itiraf: Bir kişiyi daha öldürdüm!

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisinin olay yerinden bisikletle kaçan Görkem Doğan ile arkadaşı Benan Birtane (55) olduğunu belirledi. Doğan ve arkadaşı İstasyon Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Katil zanlısı olduğu belirlenen Görkem Doğan, sorgusunda kavga ettiği Göktuğ Tamer Kutlusak'ı bıçaklayıp kaçtığını kabul etti.