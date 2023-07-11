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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Esma karakola gitti ama korkudan sikâyetçi olmadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Esma karakola gitti ama korkudan sikâyetçi olmadı
KONYA'NIN Seydisehir ilçesinde patronunun tacizleri nedeniyle 5'inci kattan atlayarak intihar girisiminde bulundugu iddia edilen 19 yasındaki Esma Güleser T. olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kız intihar girisiminden önce babasına, çalıstıgı firmanın sahibi I.G.G.'nin (36) taciz ve ölüm tehdidine maruz kaldıgını söyledigi belirlendi. Baba Orhan T. (54) ifadesinde sunları anlattı: "Kızımı 27 Haziran gecesi tehditle yanında çagırmıs. Darp edip taciz etmis. Ertesi gün ortagı kızımı arayıp 'Bulusalım senden özür dilesin' demis. Bulustukları parkta da kızımı darp edip 'Sana öyle seyler yaparım ki ölmeyi kendin isteyeceksin' demis. Kızım karakola gitmis ama korktugu için bir sey anlatamamıs."

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Esma karakola gitti ama korkudan sikâyetçi olmadı
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