Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! Suç eylemlerini cezaevindeki liderleri için yapmışlar
Giriş Tarihi: 5.05.2026 09:07 Son Güncelleme: 5.05.2026 09:14

Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! Suç eylemlerini cezaevindeki liderleri için yapmışlar

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, birçok eyleme katıldıkları iddiasıyla aranan çete üyesi 63 şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil motosikletli sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen şüphelilerin, eylemleri cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B. adına yaptıkları anlaşıldı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! Suç eylemlerini cezaevindeki liderleri için yapmışlar
  • ABONE OL

Son dakika haberi... İstanbul'da esnaf ve iş insanları üzerinde korku ve baskı yaratarak tehditle haraç isteyen bir çetenin 63 üyesi yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. Başakşehir İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde farklı suçlara karışan, liderliğini daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B.'nin yaptığı bir silahlı organize suç örgütünün üyelerine baskın yapıldı.

Örgüt lideri Ş.B.'nin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı; bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği saptandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı ve helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; bir kalaşnikof, üç otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

#İSTANBUL EMNİYETİ #SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! Suç eylemlerini cezaevindeki liderleri için yapmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA