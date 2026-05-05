Son Dakika | Yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 63 gözaltı! Suç eylemlerini cezaevindeki liderleri için yapmışlar

Son dakika haberi... İstanbul'da esnaf ve iş insanları üzerinde korku ve baskı yaratarak tehditle haraç isteyen bir çetenin 63 üyesi yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. Başakşehir İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde farklı suçlara karışan, liderliğini daha önce işlediği suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Ş.B.'nin yaptığı bir silahlı organize suç örgütünün üyelerine baskın yapıldı.