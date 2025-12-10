Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya 25. bölüm izle! Eşref, Nisan'ı yakaladı! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle
Giriş Tarihi: 10.12.2025 19:41 Son Güncelleme: 10.12.2025 19:42

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya 25. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde heyecanı zirveye taşıyor.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolye krize yol açarken, artan şüpheler dizide tansiyonu yükseltiyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı dizi yeni bölümü ile ekrana geliyor. İşte Eşref Rüya 25. bölüm izle linki...

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM İZLE

10 Aralık 2025 tarihli bu haftaki bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya/bolumler

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

