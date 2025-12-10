Eşref Rüya 25. bölüm izle! Eşref, Nisan’ı yakaladı! Kanal D ile Eşref Rüya son bölüm izle

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.