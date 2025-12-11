Haberler Yaşam Haberleri Eşref Rüya 26. Bölüm Fragmanı İzle | Nisan namlunun ucunda! Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 00:44

Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yayınlanan yeni tanıtımda, hikâyenin gidişatını etkileyecek sahneler dikkat çekti. Fragmanla birlikte dizinin yeni bölümü öncesinde yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları ortaya çıkarken, izleyiciler detayları yakından takip etmeye başladı. İşte, Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı izle linki...

Eşref Rüya dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlanarak erişime açıldı. Tanıtımda yer alan sahneler, yeni bölümde yaşanacak olaylara dair merak uyandıran ipuçları verirken, dizinin gidişatına yönelik önemli detaylar da gündeme geldi. İşte, Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı izleme bağlantısı...

EŞREF RÜYA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Kanal D ile takip edilen Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayında!

https://www.kanald.com.tr/esref-ruya/fragmanlar

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

