Eşref Rüya 26. Bölüm Fragmanı İzle | Nisan namlunun ucunda! Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayında!

Eşref Rüya dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlanarak erişime açıldı. Tanıtımda yer alan sahneler, yeni bölümde yaşanacak olaylara dair merak uyandıran ipuçları verirken, dizinin gidişatına yönelik önemli detaylar da gündeme geldi. İşte, Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı izleme bağlantısı...
Kanal D ile takip edilen Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayında!
https://www.kanald.com.tr/esref-ruya/fragmanlar
Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.