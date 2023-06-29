Haberler Yaşam Haberleri Eti Bakır’ın Mazıdağı’ndaki Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK akreditasyon belgesi aldı
Giriş Tarihi: 29.6.2023 14:04 Son Güncelleme: 29.6.2023 14:07

Eti Bakır’ın Mazıdağı’ndaki Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK akreditasyon belgesi aldı

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde yer alan Kalite Kontrol Laboratuvarı, uluslararası düzeyde gerekli yetkinlikleri yerine getirerek Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite belgesi almaya hak kazandı. Akreditasyon belgesiyle Dünya Ligi’ndeki yerini alan Eti Bakır, uluslararası piyasalarda üretim kabiliyetini ve öncü konumunu daha da güçlendirecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eti Bakır’ın Mazıdağı’ndaki Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK akreditasyon belgesi aldı

Türkiye'de katma değerli sanayinin simge şirketlerinden olan Eti Bakır'ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nde 2018 yılında devreye alınan Kalite Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) IEC 17025 akreditasyon belgesi aldı. Bu belge ile Kalite Kontrol Laboratuvarı'nın analiz raporları artık uluslararası geçerliliği sahip olacak.

Bakır üretiminde artık ürün olarak ortaya çıkan pirit konsantresinden, metali geri kazanan dünyadaki tek tesise sahip olduklarını dile getiren Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, uzun zamandır üstünde çalıştıkları akreditasyon belgesinin şirketin üretim kabiliyetini ve öncü konumunu daha da güçlendireceğinin altını çizdi. Tesislerden gelen analiz taleplerine en iyi şekilde cevap vermek için kurulan Kalite Kontrol Laboratuvarı'nın, alınan TÜRKAK akreditasyon belgesi ile uluslararası standartlara kavuştuğunu ifade eden Kayışoğlu "En son teknoloji ile donatılmış cihaz ve sistemlere sahip laboratuvarımız; hammadde, ara mamul ve son ürüne kadar 123 parametrede analiz yapma kabiliyetine sahip. Burada doğalgaz, pirit, fosfat gibi hammaddeler, ara proses ürünleri, DAP ve NP gübreleri ile katot bakır, çinko ve kobalt karbonat gibi son ürünlerin analizlerini yapabiliyoruz. Kalite Kontrol Laboratuvarı, yine tesisimiz içinde bulunan Ar-Ge Laboratuvarı'nın üzerinde çalıştığı kobalt ve çinko türevlerinin nihai analizlerini yaparak, ürünlerin geliştirilmesine destek veriyor. Akreditasyon belgesiyle, kendi ihtiyaçlarımızın dışında maden ve gübre sektöründeki diğer oyuncuların da analizlerini gerçekleştirerek uluslararası sertifika verebileceğiz" dedi.

'REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK'

Akreditasyon belgesinin uluslararası ticarette, ürün kalitesi odağındaki teknik engelleri kaldırarak küresel ekonomide rekabet gücünü artıracağını kaydeden Kayışoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkelerarası karşılıklı tanıma anlaşmaları ile tarife dışı zorlukları ortadan kaldıracak bu belgeyle Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu gibi uluslararası kuruluşların da üyesi konumuna geldik. Mardin'i kobalt ve çinko başta olmak üzere stratejik metaller ve nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden ve yüksek teknolojiye hitap eden sektörlerin vazgeçilmez iş ortaklarından biri haline getirmek istiyoruz. Bu hedefimizde yeni aldığımız akreditasyon belgesinin büyük katkısı olacak." diye konuştu.

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Eti Bakır’ın Mazıdağı’ndaki Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK akreditasyon belgesi aldı
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