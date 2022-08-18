Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın dördüncü işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. "Euro ve Dolar ne kadar" sorusu bugün de gündemdeki yerini aldı. Bugün Merkez Bankası faiz kararı indirimi sonrası ise dolar kurunda hareketlilik baş gösterdi. Yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde yer alan 1 dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte, 18 Ağustos 2022 bugün Euro dolar kuru canlı rakamlar
Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Bugünkü Merkez Bankası faiz kararı sonrası faiz kararına odaklanılırken Dolar ve Euro haftaya zirvede başladı.
Dolar 18,101 TL'den satış işlemi görürken Euro 18,42 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 21,59 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.
ALIŞ: 17,9573
SATIŞ: 17,9652