Haberler Yaşam Haberleri Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 18 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı
Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:24 Son Güncelleme: 18.8.2022 14:26

Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 18 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Euro Dolar fiyatlarına çevrildi. ''Dolar ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu, haftanın dördüncü gününde de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Canlı döviz kuru hareketli günler yaşarken ani iniş ve çıkışlar yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar için takibi zorlaştırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan Dolar/TL en son 18,11 TL’den işlem gördü. Peki Dolar Euro ne kadar, kaç TL? Bugün 1 dolar kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte 18 Ağustos 2022 Canlı döviz kuru ile Euro dolar alış satış fiyatları

Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 18 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı

Milyonların araştırdığı dövizdeki hareketlilik, haftanın dördüncü işlem gününde araştırmaların odağından düşmüyor. "Euro ve Dolar ne kadar" sorusu bugün de gündemdeki yerini aldı. Bugün Merkez Bankası faiz kararı indirimi sonrası ise dolar kurunda hareketlilik baş gösterdi. Yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde yer alan 1 dolar kaç TL, düştü mü yükseldi mi? İşte, 18 Ağustos 2022 bugün Euro dolar kuru canlı rakamlar

DÖVİZDE SON DURUM

Canlı döviz kuru yatırım ve birikim yapanların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Bugünkü Merkez Bankası faiz kararı sonrası faiz kararına odaklanılırken Dolar ve Euro haftaya zirvede başladı.

Dolar 18,101 TL'den satış işlemi görürken Euro 18,42 TL üzerinden grafikte yer edindi. Sterlin ise 21,59 TL satış fiyatı seviyesinde ilerliyor.

DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 17,9573

SATIŞ: 17,9652

EURO KAÇ TL?

ALIŞ: 18,2564

SATIŞ: 18,2792

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Dolar ve Euro ne kadar oldu, 1 Dolar kaç TL? Bugün 18 Ağustos 2022 Dolar Euro döviz kuru alış satış fiyatı
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