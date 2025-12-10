Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? Aileyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeler geliyor!

Bakan Işıkhan konuyla ilgili mayıs ayında TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.