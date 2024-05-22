Ev sahibine kızıp binayı patlattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında 1 senedir kirada oturan Atakan B., ev sahibi Hüseyin Ballı ile kira konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibine kızan kiracı, iddiaya göre oturduğu evin doğalgaz borusunda bir delik açtı. Gaz kokusundan endişelenen ev sahibi Ballı, dairenin doğalgazını kesmek istedi ancak vananın söküldüğünü fark etti. Bir süre sonra daire içinde biriken ve sıkışan gaz bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına dönerken binada büyük bir hasar meydana geldi. O sırada bina yakınında olan kiracı Atakan B. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursagaz ve AFAD ekipleri sevk edildi. Atakan B.'nin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.