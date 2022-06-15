Ev sahibiyle tartışan 2 kardeş, oturdukları daireyi yaktı

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada dumandan etkilenen 2 kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ev sahibi, yangını görünce sinir krizi geçirdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.