Ev sahipleri gözlerine inanamadı: 38 yıllık apartmanda duvar yokmuş!

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.
Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.