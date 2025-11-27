Haberler Yaşam Haberleri Ev sahipleri gözlerine inanamadı: 38 yıllık apartmanda duvar yokmuş!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 20:26

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.

DUVAR ÖRÜLECEK

Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.

