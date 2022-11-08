Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet: 8 Kasım evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:19

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet: 8 Kasım evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet üzerinden yapılabiliyorken, devlet desteğini alan vatandaşlar, “evde bakım maaşı ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası, her ay belirli periyotlarda yatıyor. 8 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi de bu sebeple net bir şekilde öğreniliyor. Evde bakım parası başvuru ekranı da hala açık durumda. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet: 8 Kasım evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller, devlet desteğini alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım parası sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapılırken, evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, hali hazırda desteği alan bireyler tarafından araştırılmakta. İşte 8 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve diğer detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet: 8 Kasım evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?
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