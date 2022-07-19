Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 19 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün belli olan temmuz zammı ardından yeniden gündeme gelen devlet yardımı hakkında "evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak'' sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ardından soruluyor: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2022 Temmuz evde bakım parası yatan iller…