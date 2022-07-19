Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 19 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller Temmuz 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün belli olan temmuz zammı ardından yeniden gündeme gelen devlet yardımı hakkında "evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak'' sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ardından soruluyor: Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2022 Temmuz evde bakım parası yatan iller…
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Evde bakım maaşı 2022 Temmuz zamları ardından 3 bin 340'a yükseldi.