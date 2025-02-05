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Giriş Tarihi: 5.2.2025 21:55 Son Güncelleme: 5.2.2025 22:04

“Evde Serum” ölümüne gözaltı…

İstanbul Ataşehir’de gerçekleşen “Evde Serum” ölümü üzerine serumu takan sağlıkçı gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Evde Serum ölümüne gözaltı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan olay üzerine inceleme başlattı. Harun Bayramoğlu isimli kişinin evde serum taktırması sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Harun Bayramoğlu'nun geçmişte de adresine çağırarak serum taktırdığı, sağlıkçı olan A.T.'yi 3 Şubat 2025 tarihinde akşam saat 18.00 sıralarında yeniden serum takması için adresine çağırdığı ve ardından Harun Bayramoğlu'nun fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı saptandı. Fenalaşan Harun Bayramoğlu'nun saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetmesi üzerine A.T. isimli sağlıkçı yakalanarak gözaltına alındı. "Taksirle Öldürme" suçundan gözaltına alınan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan A.T. adliyeye sevk edildi ve "tutuksuz yargılanmak üzere Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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“Evde Serum” ölümüne gözaltı…
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