Evdeki ilaçlama apartmanı zehirledi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4 katlı binada oturan Somalili bir aile, evlerinde böcek ilaçlaması yaptırdı. İlaçlamayı yapan firma, aileye "3 gün eve girmeyeceksiniz" dedi. Evdeki pencere ve kapılar ilacın dışarı çıkmaması için bantlandı. Aile evlerine girmedi ancak apartmanda yaşayanlara da bilgi verilmedi. Apartmanda yaşayanlar kokuyu fark etse de ne olduğunu anlayamadı. Apartmandaki bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı ihbarı gelince adrese önce sağlık ekipleri gönderildi. Ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları sevk edildi.Böcek ilacından etkilenen karşı komşu 10 yaşındaki Elif Sude Sabancılar ile annesi Türkan Sabancılar (39) hayatını kaybetti. Ailenin babasının da aralarında olduğu biri ağır 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Dairede ilaçlama için kullanımı yasak olan alüminyum fosfat kullanıldığı ve bu kimyasalın sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığı belirtildi. Olayın ardından 4 katlı bina ile yanındaki bina tahliye edildi.Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kesin sebep, teknik ve adli çalışmalar bittikten sonra netleşecek" derken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dairelere kapıları kırılarak girildi. Çoğu aparman sakini baygın halde bulundu. 2 kişi gözaltında" dedi. Apartman yöneticisi Songül Alkan "Bir koku geliyordu. Çatıda ve bahçede araştırdık ama bir şey bulamadık. Evlerini ilaçlatıp haber vermeden gitmişler" diye konuştu.