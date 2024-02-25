Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Sinan Şanlı (28), önceki akşam Başak Mahallesi'ndeki evlerinde, kardeşi Selahattin Şanlı'ya (26), evdeki televizyonu satacağını söyledi. Selahattin Şanlı karşı çıkınca ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Selahattin Şanlı, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağabey Şanlı kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Şanlı, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, evine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı.