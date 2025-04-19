Eve ayakkabıyla girmek ölümcül risk taşıyor

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada incelenen ayakkabıların yüzde 96'sında dışkıda yaygın olarak bulunan koliform bakterisi tespit edildi. Bunların yüzde 27'si yaşamı tehdit eden çeşitli enfeksiyonlarla bağlantılı bir bakteri olan e.coli (koli basili) içeriyordu. Ayakkabılarda ağrılı ve bazen şiddetli ishale neden olan "clostridium difficile" bakterisi ve derin cilt enfeksiyonlarına, zatürreye, hatta ölümcül kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olabilen mikroplar da barınabiliyor. Türk milletinin yanı sıra birçok kültürde de eve ayakkabıyla girilmez. Almanya ve Avusturya'da da ayakkabılar çoğunlukla geleneksel olarak çıkarılır. Kuzey Avrupa, İskandinavya ve Baltık ülkelerinde eve ayakkabıyla girilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde de eve ayakkabıyla girilmez. Kanada'da eve ayakkabıyla girilmesi hoş karşılanmaz.