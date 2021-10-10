Eve dönüş mutluluğu

İstanbul'un en büyük nüfusuna sahip ilçesi Esenyurt'ta; Suriye, İran, Irak, Afganistan, Pakistan ve Nijerya gibi birçok farklı ülkeden yaklaşık 300-350 bin göçmen yaşıyor. Her 4 kişiden birinin göçmen olduğu ilçede 2018'de Gönüllü Geri Dönüş Projesi başlatıldı. AK Parti döneminde başlatılan projeyi bugün CHP'li Esenyurt Belediyesi de devam ettiriyor. Ülkesine geri dönmek için başvuru yapan Suriyeli mülteciler, Dönüş Konvoyu ile ülkesine dönüyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te bulunan sınır kapılarından geçen mülteciler; Halep, Şam, İdlip ve Afrin gibi güvenli şehirlere gidiyor. Esenyurt Belediyesi'nin öncülük ettiği Gönüllü Geri Dönüş Projesi'ne; İstanbul Valiliği, İl Göç İdaresi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde 22 kişilik bir kafilenin gittiği proje kapsamında şimdiye kadar 8 bin mültecinin vatan hasreti sona erdi.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

SABAH, Esenyurt'ta mültecilerle konuştu, sokağın nabzını tuttu. Gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söylediler. Özellikle ailelerine kavuşmak için geri döndüklerini ifade eden mülteciler, ülkelerine gitmelerini sağlayan yetkililere teşekkür ettiler. Yanında götürebilecekleri eşyalarıyla dönüş otobüslerine binen mülteciler, Türkiye'de birçok güzel anıyı da bıraktıklarını söylüyor. Gitmeden önce yetkililerden en sevdikleri oyuncukları hatıra olarak alan çocukların ise mutlulukları gözlerinden okundu. Giden her anne-babanın tek gayesi dedelerinin ömürlerini aşındırdığı topraklarda çocuklarının da gülerek büyümesi...

"KENDİ RIZALARIYLA DÖNÜYORLAR"

Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç, Suriyeliler'i geri dönüş yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Ülkesine gönüllü olarak dönmek isteyen Suriyeli mülteciler öncelikle Göçmen Hizmetleri ve Yabancılar Büromuza geliyor. Kendilerine ön bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. İl Göç İdaresi'nde kendi gönül rızalarıyla geri dönmek istediklerine dair gerekli evrakı, formları dolduruyorlar. Bu belgeleri alıp tekrar bize müracaat ediyorlar. Onları kafileler halinde, talep edilen sınır kapılarına kadar otobüslerle götürüyoruz. Orada da devletin ilgili birimlerine teslim ediyoruz. Sınırın ötesinde de istedikleri yerlere kadar götürülüyorlar. Gittikleri yerler iç savaşın olmadığı, güvenli şehirler olmak zorunda. Daha çok Halep, Şam, İdlip, Afrin'e gidiyorlar. 2018'den bu yana 8 bine yakın Suriyeli kendi ülkesine döndü."

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu söyleyen evli ve 2 çocuk babası Muhammed Elahmed: "6 ay önce geldim İstanbul'a. Buradaki insanlar gerçekten çok iyiler. Burada meslek sahibi oldum, iş öğrettiler. Bir fırıncının muhasebe işlerine bakıyordum. Burada öğrendiğim mesleğimi Suriye'de de devam ettireceğim. Ailem Suriye'de yalnız olduğu için dönüyorum ama burası da benim ikinci vatanım gibi. Misafirperverliğinden dolayı herkese teşekkür ederim."

Eşi ve 3 çocuğuyla geri dönen Süleyman Cemmuki: "Savaştan kaçıp 8 sene önce Türkiye'ye geldik. Benim annem ve babam artık çok yaşlandılar ve çok rahatsızlar. Onlara bakmak için Afrin'e gidiyorum."

Suriye'deki ailesine kavuşmak için geri döndüğünü belirten Nayla Kürdi: "2011'de İstanbul'a geldim. Suriye'de savaş olduğu için buraya geldim. Ülkeme döneceğim, annem, ablam bütün ailem orada."