Suriyeli mülteciler evlerine dönüyor: Türkiye ikinci vatanımız!

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş milyonlarca insanı vatanından, ailesinden, yuvasından ayırdı. Hayatta kalmak için umut arayan birçok mültecinin ilk durağı ise Türkiye oldu. Yaklaşık 10 yıldır geçici kimlikle Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mülteciler, bugünlerde ülkelerindeki güvenli bölgelere dönmenin heyecanını yaşıyorlar. Sadece İstanbul Esenyurt'ta 2018'de başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 7 bin Suriyeli mülteci ülkelerindeki güvenli şehirlere gitti. SABAH, ilçe sokaklarında mültecilerin nabzını tuttu. Gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin ikinci vatanları olduğunu söylediler. Gitmeden önce yetkililerden en sevdikleri oyuncakları hatıra olarak alan çocukların ise mutlulukları gözlerinden okunuyor. Giden her anne-babanın tek gayesi dedelerinin ömürlerini aşındırdığı topraklarda çocuklarının da gülerek büyümesi...