Evi ateşe verip izledi

Kocaeli'nde 15 ay önce evlenen İbrahim Bıyıkoğlu (62) ile S.B. (39) arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. Çiftin anlaşamaması üzerine Bıyıkoğlu 5 gün önce avukatları aracılığı ile boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde kadın İzmit ilçesi Yenimahalle Ayaz Sokak'ta evin 3. katında kalırken, kocası ise 2. katında yaşamaya başladı. Dün eşyalarını toplayan S.B., evi ateşe vererek kapının önünde oturdu. O anları gören Bıyıkoğlu ve gelini yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken kadın gözaltına alındı. 3. katın tamamı yandı.